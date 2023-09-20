أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي لـ 273 ألفا و980 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 273 ألفا و980 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان - حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 4 آلاف و635 دبابة، و8 آلاف و868 من المركبات المدرعة، و6 آلاف و96 من النظم المدفعية، و779 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و526 من أنظمة الدفاع الجوي، و315 طائرة مقاتلة، و316 مروحية، و20 سفينة حربية، فضلا عن 8 آلاف و633 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 906 من المعدات الخاصة، و4 آلاف و821 طائرة مسيرة، وإسقاط 1479 من صواريخ كروز، وغواصة واحدة".

وفي السياق.. أكدت الهيئة أن روسيا هاجمت الأراضي الأوكرانية، خلال الساعات الماضية، بـ 24 طائرة مسيرة من نوع شاهد، حيث تم تدمير 17 منها على يد وحدات الدفاع الأوكرانية.

وذكرت الهيئة "الليلة الماضية، هاجم الروس أوكرانيا بـ 24 طائرة انتحارية بدون طيار من طراز شاهد 136/131، فيما نجحت وحدات الدفاع الجوي في إسقاط 17 منها".

وأوضحت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الجوية شنت في آخر 24 ساعة ضربة واحدة على مركز قيادة روسي و16 غارة على أفراد تابعين للجيش الروسي ومجموعات الذخيرة والمعدات العسكرية و3 ضربات على أنظمة صواريخ أرض جو، مشيرة إلى أن وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية ضربت 3 مواقع قيادة للروس بالإضافة إلى نظام صاروخي أرض جو و9 أنظمة مدفعية ومستودع ذخيرة ونظام حرب إلكترونية واحد.

وأضاف بيان الهيئة أن القوات الجوية الأوكرانية شنت إجمالي 20 غارة على مواقع روسية، في حين وقع 24 اشتباكًا عسكريًا على الجبهة.

ومن جهتها، شنت القوات الروسية 9 ضربات صاروخية و79 غارة جوية وفتحت النار بأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة على المواقع الأوكرانية والأهداف المدنية أكثر من 60 مرة.

وتابع البيان أن ضربات المدفعية الروسية أثرت على نحو 100 بلدة في أقاليم خاركيف ولوهانسك ودونيتسك وزابوروجيا وخيرسون، بالإضافة إلى ذلك، هاجمت روسيا الأراضي الأوكرانية بـ 31 ذخيرة من طراز شاهد-136/131 ودمرت وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية 28 منها.

وفي سياق متصل، قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة زابوروجيا يوري مالاشكو، إن القوات الروسية نفذت 128 غارة على أراضي المنطقة، وأصيب شخصان في منطقة ستيبنوهيرسك في هجوم بطائرة بدون طيار، موضحا "خلال اليوم الماضي، ضربت القوات الروسية 128 مرة، 24 بلدة وقرية في منطقة زابوروجيا، ونتيجة لهجوم انتحاري بطائرة بدون طيار معادية على ستيبنوهيرسك، أصيب شخصان"، وأشار إلى تلقي 35 بلاغًا عن تدمير المباني السكنية والمباني الملحقة ومرافق البنية التحتية، موضحا أن الجيش الروسي نفذ 5 هجمات بأنظمة إطلاق متعددة على مناطق نوفوداريفكا وليفادني وستيبوف، و12 هجوما بطائرات بدون طيار على عدد من المناطق.

وأفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خيرسون أولكسندر بروكودين اليوم الأربعاء بأن القوات الروسية هاجمت منطقة خيرسون 118 مرة وأطلقت 589 قذيفة، ما أدى إلى مقتل إثنين وإصابة 4 آخرين.

ونقلت "يوكرينفورم" عن بروكودين قوله، على تطبيق تيليجرام، إن القوات الروسية استخدمت قذائف الهاون والمدفعية والطائرات بدون طيار والدبابات والطائرات والأسلحة الموجهة المضادة للدبابات وقاذفات القنابل الآلية وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة جراد (MLRS).

وأضافت أن الهجمات الروسية استهدفت المناطق السكنية في جميع أنحاء مناطق خيرسون، حيث تعرضت المرافق الصحية للقصف في منطقتي بيريسلاف وخيرسون، بالإضافة إلى مستودع للسيارات ومؤسسة تعليمية ومصانع في خيرسون.

وقال القائم بأعمال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك بجنوب أوكرانيا إيهور موروز إن 5 مدنيين أُصيبوا جراء قصف شنته القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية، موضحا أنه من الصعب للغاية إحصاء العدد الدقيق للضحايا في بلدتي ماريوبول وفولنوفاخا.

