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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصرع عنصر إجرامي في تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة بالجيزة

مصرع أحد العناصر
مصرع أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وضبط آخر بالجيزة..
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 تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان إختباء أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة (مطلوب التنفيذ عليه بالسجن المؤبد و10 سنوات فى جنايتى "إستعمال قسوة" ، ومطلوب ضبطه وإحضاره فـى قضية "سرقة مهمات مواقع إنشائية بالإكراه") وشقيقه.. لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة خامات بناء من عدد من المواقع الإنشائية وتهديد وترويع القائمين على العمل بها للحصول على مبالغ مالية.. بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة.
 عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما ولدى إستشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما أسفر عن مصرع العنصر شديد الخطورة وضبط شقيقه ، وعُثر بحوزتهما على (2 بندقية آلية – عدد 900 طلقة – 21  خزينة - 4 سلاح أبيض - رشاش - 6 أجهزة لاسلكى - 5 شواحن - تليسكوب - نظارة رؤية ليلية - 3 سيارات "إثنين منهم بدون لوحات معدنية" - مولد كهربائى - كمية من حديد التسليح والزوايا المتحصل عليها من وقائع السرقة).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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