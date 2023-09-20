المحافظات تنهي استعدادااتها لاستقبال العام الدراسي الجديد

انتهت المحافظات من استعدادات استقبال المدارس للطلاب في العام الدراسي الجديد، والمقرر أن ينطلق في الأول من أكتوبر المقبل وذلك من خلال الانتهاء من أعمال الصيانة بمختلف المدارس وزيادة عدد الفصول الدراسية لاستيعاب الكثافة الطلابية.

ففي كفر الشيخ - تفقد المحافظ جمال نور الدين، اليوم /الأربعاء/، عددا من المدارس، لمتابعة الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد، حيث تابع التجهيزات النهائية بالفصول الدراسية والملاعب والمعامل المختلفة، وانتهاء أعمال الصيانة، مؤكدا دعمه للعملية التعليمية والأنشطة المدرسية بجميع مدارس المحافظة الحكومية والرسمية والخاصة.

وأكد المحافظ على استمرار زياراته وجولاته الميدانية لتفقد المدارس الحكومية والرسمية والخاصة بقرى ومراكز المحافظة والمدن الجديدة؛ لتفقد الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديدة.

وطالب قيادات مديرية التربية والتعليم، بتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة لجميع المدارس والمنشآت التعليمية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، والتأكيد على مراعاة التهوية الجيدة للفصول والحجرات وتعقيمها بصفة يومية قبل وبعد اليوم الدراسي، والتأكد من سلامة بوابات التعقيم بالمدارس.

كما افتتح المحافظ جمال نور الدين، رابع معرض "أهلا مدرستي" بمدينة كفرالشيخ بعد معرض برج البرلس وقلين ودسوق ، وذلك لتوفير احتياجات الأهالي من المستلزمات المدرسية بأسعار أقل من السوق وذلك تيسيرا عليهم ، حيث أقيم المعرض بمدرسة كفر الشيخ المعمارية الزخرفية التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، لتوفير احتياجات الأسر بنسب تخفيضات تصل ل 70%.

وفي الفيوم - أكدت وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتورة أماني قرني أن جميع مدارس المحافظة وعددها 1360 مدرسة منتشرة في كافة ربوع المحافظة ومراكزها وقراها، أنهت استعدادها لاستقبال العام الدراسي الجديد من حيث الناحية الإنشائية والتجهيزات والقوة البشرية، موضحة أنه تم التنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية، لفصل الأجزاء التي تحتاج إلى صيانة جسيمة بالمدارس، ونقل تلاميذ هذه المدارس إلى مدارس بديلة، لحين انتهاء الأعمال، حرصاً على سلامتهم.

واستعرضت تقريراً يوضح موقف تسليم الكتب الدراسية للإدارات التعليمية، والمدارس التي تحتاج إلى صيانة عاجلة، مشيرة إلى أن عدد المدارس التي تم تنفيذ أعمال صيانة بها بلغ 44 مدرسة، منها 20 مدرسة جاهزة لدخول حيز الخدمة، و19 مدرسة تم استضافة تلاميذها بمدارس بديلة لحين انتهاء أعمال الصيانة، ويجري أعمال الصيانة بعدد 5 مدارس أخرى، لافتة إلى رصد وزارة التربية والتعليم لمبالغ مالية لسد العجز في المعلمين بنظام الحصة، خاصة بالتعليم الابتدائي.

وشددت الدكتورة أماني ، على ضرورة الانتهاء من توصيل كافة المرافق، والانتهاء من جميع أعمال الصيانة العاجلة والبسيطة بالمدارس قبل بداية العام الدراسي الجديد، وسد العجز في المدرسين من خلال الاستعانة بخريجي الكليات المكلفين بالخدمة العامة، والمتطوعين، إلى جانب مدرسي الحصة.

وفي البحر الأحمر - قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة هشام منير إنه كلف مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بكافة مدن المحافظة بالمرور على كافة المدارس ومتابعة أعمال الصيانة البسيطة وإعداد تقارير مفصلة بهذا الشأن وعمل اجتماعات دورية لتحديد موقف كل مدرسة بجانب قيام شركة مياه الشرب بالمحافظة بعمل تطهير وصيانة وتعقيم لخزانات مياةه المدارس في إطار التعاون المشترك كما بدأت الوحدات المحلية بالمدن والأحياء بعمل حملات نظافة بمحيط المدارس وإزالة أي مخلفات ورفع الإشغالات في محيط المدارس بالتعاون مع جمعية هيبكا للنظافة.

وفي سياق متصل - شهدت معارض "أهلا مدارس" بمدن المحافظة إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء مستلزمات المدارس من الأدوات المكتبية والملابس المدرسية والحقائب والأحذية والتي يتم عرضها بتخفيضات تتراوح من 25% إلى 30 % عن الأسعار الأخرى بالأسواق.

وفي بورسعيد - أكدت وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد الدكتورة هالة عبدالسلام، أن مدارس المحافظة وعددها 531 مدرسة جاهزة لاستقبال 184 ألفا و211 طالبا مع بداية العام الدراسي الجديد، مشيرة إلى أن 1150 مقعدا دراسيا جديدا للطلاب تم توزيعها على المدارس بالإضافة إلى 30 جهاز كمبيوتر جديد، لافتة إلى أن زي طلاب المدارس العسكرية للبنين تم تصنيعه بمعرفة التعليم الفني محليا.

وأضافت الدكتورة هالة أن نسبة توافر الكتب المدرسية بمخازن المديرية قد بلغت أكثر من 90% لجميع المراحل التعليمية بالتعليم العام والفني موضحة أنه جار توزيع الكتب على المدارس بمعرفة 6 إدارات تعليمية لتسليمها للطلاب بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

