بالارقام.. اكتمال الجمعية العمومية لمركز شباب المرابعين في دمياط

انعقدت الجمعية العمومية بمقر مركز شباب المرابعين" ادارة كفر البطيخ " ووذلك بحضور ممثلين من إدارة شئون الهيئات الخاصة بمديرية الشباب والرياضة في محافظة دمياط حيث تزايد الاقبال على حضور الجمعية العمومية.

يذكر ان الجمعية العمومية للمركز للعام 2024/2023 ، وذلك للتصديق على الحساب الختامى بإشراف قانونى من إدارة الشئون القانونية بديوان عام المديرية .

وقد حضرت النسبة القانونية لصحة انعقاد الجمعية العمومية وتم مناقشة جدول الأعمال وعرضه علي الجمعية العمومية لاعتماده.

وقد حضر الجمعيه العموميه عدد 102 عضو من اجمالى 137 عضوا وذلك استنادا إلي قانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 36 لسنة 2018.

ويأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضةودكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.

لقاء شباب دمياط مع الوزير

في سياق آخر ،أعلن الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط عن مشاركة شباب محافظة دمياط في مبادرة five in on والتي أطلقها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمشاركة ١٥ الف مشارك من مختلف المحافظات وبمشاركة متطوعي وزارة الشباب والرياضة بدمياط ،حيث قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بإطلاق مبادرة five in on ضمن مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضةYLY عن طريق الڤيديو كونفرانس.

يتم تنفيذ الحدث فى وقت واحد فى كل محافظات مصر، وخلال اللقاء استعرض مسئولى yly، ووكلاء الوزارة بالمحافظات، خمس موضوعات للشباب منها الانتماء ومشروعات الوزارة والتسويق والتطوع وعرض خطة الثلاث أشهر القادمة.

حضر اللقاء اللواء عبدالرحمن شلش وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، و محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة ومدير عام المكتب الاعلامي ،محمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية للإنشات الشبابية والرياضية والدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير ، احمد عبد الخالق مدير عام السياحة والفعاليات الرياضية.

