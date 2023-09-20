"صحة المنوفية": تدريب أطباء المستشفيات على الإدارة الاستراتيجية المهنية

عقدت مديرية الصحة بالمنوفية محاضرة لـ21 متدربا من أطباء المستشفيات حول الإدارة الاستراتيجية المهنية ، وألقي المحاضرة الدكتور محمود باظه استشاري إدارة ومسؤول تدريب بإدارة التدريب بالمديرية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وبناءً على تعليمات الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التعليم الطبي المهنى والتطوير المستمر والمشرف على أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهنى، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، بضرورة الاهتمام بالارتقاء بمستوى مقدمي الخدمات الطبية .

تم التنظيم بإشراف الدكتورة إيمان مصطفي مدير إدارة التدريب والمدارس بالمديرية، والدكتورة عائشة الأبيض، والدكتورة هاله البربري، مسؤولي تدريب بالادارة .

جدير بالذكر أن ذلك يأتي في إطار فعاليات خطة التدريب الخاصة بقسم التدريب بإدارة التدريب والمدارس بالمديرية والتى تم وضعها طبقاً للاحتياجات التدريبية للمستشفيات التابعة للمديرية ضمن خطة تدريب وزارة وذلك لرفع كفاءة الأطقم الطبية المنوطة بتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بجميع أنحاء المحافظة .