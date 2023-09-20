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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير أمن المعلومات: التوعية التكنولوجية ضرورة لمنع اختراق الحسابات الخاصة

التواصل الاجتماعي
التواصل الاجتماعي
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قال المهندس شاكر محمد الجمل، خبير أمن المعلومات، إن التوعية التكنولوجية ضرورة في الوقت الحالي، وهي أولى خطوات الحفاظ على الحسابات الخاصة بالأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي من الاختراق، موضحا أنه ليس بالفرض أن نكون خبراء أمن معلومات، ولكن المطلوب وجود خبرة فى المجال التكنولوجي لدى الفرد.

وأضاف خبير أمن المعلومات، خلال حواره ببرنامج “صباح الورد” عبر فضائية “TEN”، اليوم الأربعاء، أن التطبيقات التي لدينا للتواصل يجب الدخول عليها من الإعدادات وقفل بند الـ”allow" حيث إن صوتنا يكون مسموعا والتطبيق يسمح بالتجسس، ولكن يتم فتحها فقط في حالة تثبيت برنامج جديد.

وحذر خبير أمن المعلومات، من فتح “لينكات” لمواقع غير موثوق فيها عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، معلقا “من الممكن أن يكون هذا اللينك وسيلة لاختراق الهاتف ويمكن بعدها للمخترق رؤية الصور ومعرفة جميع البيانات الخاصة بالفرد، والحل هي أخذه للنسخ أولا قبل فتحه ووضعه على جوجل”.

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أمن المعلومات التواصل الاجتماعي الحسابات الخاصة التكنولوجيا التجسس
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