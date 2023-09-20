إقليم وسط الصعيد يناقش الفعاليات الثقافية احتفالا بذكرى أكتوبر والمولد النبوي

اجتمع الكاتب الصحفى محمد نبيل رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافى، بمديري العموم للفروع الأربع التابعة للإقليم، فرع ثقافة المنيا برئاسة د. رانيا عليوة، فرع سوهاج برئاسة جلال أبو الدهب، فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، ومديرى الإدارات والقصور التابعة للإقليم، وذلك لوضع الخطة الثقافية المقبلة، لمناقشة الفعاليات الثقافية احتفالا بالعيد الخمسين لمصر أكتوبر والمولد النبوى الشريف.

وناقش نبيل خطة الإقليم فى الاحتفالات بالمولد النبوى الشريف والاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ووضع برامج متميزة للاحتفال بهذه الذكرى العطرة، وأيضا أكد تعميم مشروع مواهبنا مستقبلنا الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة لاكتشاف المواهب وتنميتها، وأيضا حصر الأنشطة الثقافية من خلال وضع البرنامج المزمع تنفيذه، والنقاش حول الأنشطة الثقافية القائمة فعليا المستديمة والخدمات الثقافية والفنية الأسبوعية والإشارة إلى بعض الأنشطة الثقافية القائمة مثل الاحتفالات الدينية والورش الفنية ودورى المدارس ونوادى العلوم وعروض الفرق الفنية الثابتة وخطة معارض الفنون التشكيلية وعروض نوادى السينما، وخطة العمل بالتنمية المستدامة وتقديم نماذج وتقارير التخطيط للبرامج الثقافية المزمع تنفيذها فى الفترة القادمة والتى نفذت خلال الفترة الماضية ، وضرورة تحقيق العدالة الثقافية فى جميع المحافظات التابعة للإقليم .

وحضر اللقاء مديرى إدارات الإقليم أحمد مهنى وحنان السيد وتغريد عادل وخالد عثمان وطاهر شافع وإيهاب عسكر وأحمد أبو عوف، هدى محمد، أحمد حلمى، محمد حمزة ومن مديرى القصور أحمد صابر وحنان محسن ومحمد حنفى وعلاء فرج من سوهاج ومن المنيا إحسان كامل، محمود كامل، ومن أسيوط صفاء كامل، هبة حسين صبره، ومن الوادى الجديد سماح مسعود ، محمد صفيان، وذلك لاستعراض الأنشطة والفعاليات الثقافية القادمة فى محافظات إقليم وسط الصعيد الثقافى وهى سوهاج وأسيوط والمنيا والوادى الجديد.

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