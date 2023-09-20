الأمم المتحدة: قمة الطموح المناخي تهدف لإسراع وتيرة العمل من جميع الأطراف

أكدت منظمة الأمم المتحدة أن قمة الطموح المناخي تمثل معلما سياسيا مهما لإثبات وجود إرادة عالمية جماعية لتسريع وتيرة وحجم الانتقال العادل إلى اقتصاد عالمي أكثر انصافا قائم على الطاقة المتجددة وقادر على التكيف مع تغير المناخ.

وذكر مركز إعلام الأمم المتحدة، أن قمة الطموح المناخي التي تنطلق اليوم في نيويورك، وتعقد أثناء الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، تقوم على ثلاثة مسارات هي: الطموح والمصداقية والتنفيذ، مشيرا إلى أن الأمين العام أنطونيو جوتيريش يعقد اليوم، مؤتمر قمة الطموح المناخي في المقر الدائم للمنظمة الأممية، للدعوة إلى إسراع وتيرة العمل من جميع الأطراف بما فيها الحكومات والمؤسسات التجارية والمجتمع المدني، وللاستماع إلى صانعي التغيير في هذا المجال.

