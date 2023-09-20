الطاقة الذرية تنجح في إنتاج صنف جديد من اللوبياء

قام فريق علمي من هيئة الطاقة الذرية بقسم بحوث المنتجات الطبيعية التابع لشعبة التكنولوجيا الحيوية بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع بالتعاون مع قسم الخضر بكلية الزراعة بجامعة المنيا بإنتاج صنف جديد من اللوبياء.

ويتكون الفريق العلمي من: الدكتور أيمن الفقى رئيس الفريق، ودكتور محمد عدلى من مركز بحوث وتكنولوجيا الإشعاع كما يشاركهم في العمل دكتورة أسماء عزات من قسم الخضر بكلية علوم بجامعة المنيا.

جاء ذلك في إطار البرنامج القومي لإنتاج تقاوي محاصيل الخضر الذي تتبناه الدولة بهدف زيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضراوات محلياً بدلاً من الاستيراد لأكثر من 95% من بذور محاصيل الخضر، فضلاً عن الحد من الاستيراد من الخارج توفيراً للنقد الأجنبي.



وبدأ الفريق العمل منذ صيف 2017 وتمت عملية الزراعة بمزرعة قسم بحوث المنتجات الطبيعية بمركز تكنولوجيا الإشعاع وكذلك مزرعة قسم الخضر بكلية الزراعة بالمنيا، وقد قام الفريق بتنفيذ جميع العمليات الزراعية الموصي بها من قبل نشرات وزارة الزراعة الخاصة بزراعة اللوبياء وتمت ملاحظة النباتات منذ الزراعة وحتي بداية الإنبات وتسجيل نسبة الانبات لكل نوع.

وقد أثبتت النتائج بأن الأصناف الجديدة من اللوبياء متقزمة تقزم واضح مما يعطي ميزة تنافسية عن الأصناف التقليدية وكذلك تميزها بتبكير الأزهار وسرعة النضج وكانت كثيرة الحوامل الزهرية وعدد القرون، وبالتالي فقد أظهرت النتائج زيادة الأنتاجية بنسبة تتراوح بين 25 – 30% مقارنة بالأصناف التقليدية. كما يتميز الصنف الجديد بزيادة نسبة البروتين في البذور بحوالي نسبة 23% وهذا يعطي ميزة تنافسية أخرى للصنف الجديد.

وقد تم تقديم الصنف الجديد لوزارة الزراعة للإعتماد والتي قامت بإجراء الاختبارات عليها واعتماد الصنف بأسم هيئة الطاقة الذرية تحت أسم ( شعاع 1) .

وسوف يقوم الفريق العلمي بالهيئة بالانتقال إلى مرحلة انتاج أكبر للصنف المعتمد من اللوبياء على مساحة أكبر بموقع الهيئة بأنشاص لانتاج كميات يمكن تسويقها على مستوى السوق المصري.

وقد هنأ الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية الفريق البحثي وأثنى على جهدهم المتميز والذي أسفر عن إعتماد وزارة الزراعة المصرية للصنف الجديد وتسجيله باسم الهيئة تحت اسم (شعاع 1) .

كما أضاف بأن الهيئة تتبنى مشروع استراتيجي منذ عام 2002 بهدف استباط طفرات زراعية جديدة في مصر لمجابهة التغيرات المناخية وتحسين الإنتاجية.



وقد صرح الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة بأن الهيئة لديها فريق علمي متميز في مجالات الزراعة الذكية واستصلاح الأراضي وإنتاج الطفرات الزراعية واستخدام الطاقة الشمسية في الري. كما انها لديها مشروع للمزارع التجريبية بانشاص وراس سدر والفيوم.