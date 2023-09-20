محافظ أسوان يوجه السكرتير العام بترأس الاجتماع التنسيقي للجنة استرداد أراضي الدولة

أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تعليماته للمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام بترأس الاجتماع التنسيقى للجنة استرداد أراضى الدولة، وهو الذى يأتى بناء على تكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أثناء إجتماعه الأخير بالمحافظين فى سبتمبر الجارى.

ومن جانبها أوضحت المهندسة فاطمة إبراهيم بأنه بناء على تكليفات محافظ أسوان فقد تم التنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ مشروع التخطيط والتنمية الاقتصادية والذى يشتمل على حصر مساحات الكتل العمرانية، ورسم خرائط الأساس وتحديد الإحداثيات الخاصة بالموقع من خلال منصة "منظومة بلانت" المتصلة بالأقمار الصناعية والمصممة بالذكاء الاصطناعى.

ولفت الى أن هذه المنظومة خاصة بمحافظة أسوان وتهدف إلى تحديد مناطق الإحداثيات الخاصة بمواقع التعدى والإزالات، وآليات البحث المتعددة من حيث التاريخ ونوع التعدى والإجراءات التى يتم اتخاذها لاستراداد أراضى الدولة، وتم تكليف وحدة البنية المعلوماتية المكانية بمركز معلومات شبكات المرافق والتخطيط العمرانى (GIS) لإعداد المطلوب لتسليمه للجهة المختصة، ويتم إعداد نموذج بإحداثيات كافة الحالات التى تم إزالتها خلال الموجه 21 ، مع تجهيز البيانات الوصفية الخاصة بالأراضى التى تم إستردادها خلال موجات الإزالة السابقة .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحفاظ على أراضى أملاك الدولة ، وحقوق الدولة والشعب فى أراضيه، ووفقاً لرؤية مصر 2030 .