بالفيديو.. كثافات مرورية في رمسيس وسيولة بكوبري الجلاء

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" تفاصيل الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية، اليوم الأربعاء.

وقالت الإعلامية لمياء حمدين، إن شارع رمسيس يشهد كثافات مرورية متوسطة فى الوقت الحالى وحتى ميدان العباسية، مضيفة أن هناك كثافات نسبية فى منطقة تقاطع صلاح سالم، وسيولة مرورية بكوبري الجلاء وحتى طريق العروبة ، كما ظهرت كثافات نسبية بمنطقة كوبري المطار هتبدأ فى الإختفاء عند الدخول على طريق المطار، وظهرت كثافات نسبية عند كوبري الحدائق للقادم من الزاوية ومتجه إلى منطقة الفنجري وأعلى كوبري المطرية للقادم من الكلابات.

وتابعت، أن شارع فيصل يشهد كثافات مرورية، كما ظهر تباطؤ فى حركة سير السيارات فى شارع الهرم بسبب غلق الطريق فى تقاطعه مع المريوطية وفى منطقة المساحة وشرع العريش ومدكور والطالبية.

وأوضحت أن هناك بعض الكثافات المرورية فى منطقة مشعل، ومن شارع العشرين وحتى منطقة الطالبية وكثافات للمتجه من كوبري الجيزة المعدنى وشارع فيصل ومنطقة الطوابق وحتى العشرين.

أما طريق المحور يشهد كثافات نسبية بسيطة قبل محور ميدان لبنان، أو للمتجه لمدينة السادس من أكتوبر توجد سيولة مرورية.