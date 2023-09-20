اليوم.. طقس حار نهارا لطيف ليلا على القاهرة وأمطار بالسواحل

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية وشديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس لطيف علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد ومعتدل الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا.

وأوضحت الأرصاد: أنه تتراوح نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري من 80 إلى 90 % للعظمى والصغرى من 35 الى 50%.

ويشهد الأربعاء شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد وجنوب سيناء علي فترات متقطعة.

وفرص أمطار خفيفة علي السواحل الشمالية الشرقية علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الأربعاء ،على القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى 24 درجة،وعلى السواحل الشمالية 29 للعظمي والصغري 23 درجة ، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 36 للعظمى 26 ،وعلى شمال الصعيد 34 والصغري 22 ، وعلى جنوب الصعيد 39 للعظمى 26 درجة .