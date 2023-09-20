"نوع منقرض منذ 185 عاما".. اكتشاف شجرة نادرة في البرازيل

في اكتشاف مذهل يُعتبر فريدًا من نوعه، تم رصد شجرة "إيليكس سابيفورميس" في ولاية بيرنامبوكو بالبرازيل بعد أن كان يُعتقد أنها انقرضت منذ ما يقارب 185 عامًا. هذا الاكتشاف الفريد يثير دهشة العلماء ويفتح أبوابًا للبحث والدراسة حول هذا النوع النادر من الشجر.

تعد "إيليكس سابيفورميس" شجرة مناطق الغابات الاستوائية في البرازيل، وتمتاز بارتفاعها الذي يتراوح ما بين ثمانية واثني عشر مترًا، وقد تمتاز هذه الشجرة بقدرتها على البقاء على قيد الحياة لمئات السنين.

تم اكتشاف هذا النوع النادر من الشجرة بواسطة فريق علمي قام ببعثة استكشافية استمرت لمدة ستة أيام في منطقة ولاية بيرنامبوكو، وقد جرى تتبع آثار الزهور البيضاء الصغيرة التي تميز هذا النوع، مما أدى إلى تحديد هذه الشجرة بنجاح بعد فترة طويلة من الزمن.

كانت هذه الشجرة تعرف بانقراضها منذ العام 1838 عندما رصدها عالم الأحياء الاسكتلندي جورج غاردنر، ولم يكن هناك أي تسجيلات مؤكدة لرصدها بعد ذلك حتى الآن.

تُظهر هذه الاكتشافات الجديدة أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي والبحث المستمر حول الأنواع المهددة بالانقراض، وتمثل هذه الشجرة النادرة فرصة فريدة للدراسة والعمل على الحفاظ عليها للأجيال القادمة.

يعتزم العلماء الآن إطلاق برنامج لإنتاج هذا النوع النادر من الشجرة بهدف المساهمة في المحافظة على هذا الإنجاز البيئي المهم.