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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة العشرات برصاص جيش الاحتلال في جنين وغزة

استشهاد 4 فلسطينيين
استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة العشرات برصاص جيش الاحتلال
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عرضت فضائية "يورونيوز عربي" تقريرًا حول سقوط 4 شهداء وعشرات الجرحى برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين وغزة.

وقتل الجيش الإسرائيلي 3 فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، خلال عملية عسكرية في مخيم جنين للاجئين، شمال الضفة الغربية المحتلة، واستخدم خلال تلك العملية طائرة مسيرة.

وأفادت القناة السابعة العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فتح تحقيقا بشأن تقرير حول استشهاد الشاب يوسف سالم يوسف رضوان (25 عاما) من بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة؛ جراء إصابته برصاصة في رأسه، أطلقها عليه جنود الاحتلال شرق المدينة، إضافة إلى إصابة 11 مواطنا بجروح مختلفة، من بينها واحدة خطيرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الشرقية لقطاع غزة.

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جيش الاحتلال الإسرائيلي جنين غزة الضفة الغربية
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