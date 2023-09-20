محافظ جنوب سيناء: المنح الجامعية مخصصة للطلاب المتفوقين غير القادرين

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المنح الجامعية نتاج مجهود كبير وهي مخصصة للمتفوقين غير القادرين من أبناء المحافظة وأنها ليست حقا مكتسبا للجميع.

جاء ذلك خلال جلسة المتابعة الدورية، التي ترأسها المحافظ اليوم بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة بمدينه طور سيناء، بحضور الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء أحمد الاسكندراني سكرتير عام المحافظة والقيادات التنفيذية ورؤساء المدن ومديري الإدارات والمديريات بالمحافظة.

وهنأ اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء مواطني المحافظة وجميع الجهات بالمحافظة، بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف، مشيرا إلى جميع الإنجازات الكبرى التي تجرى على أرض الدولة بصفه عامة وجنوب سيناء بصفة خاصة وجهود الدولة لدفع عجلة التنمية في جميع المجالات في ظل التحديات الدولية التي تواجهها سواء الطبيعية أو غير الطبيعية.

كما أشار المحافظ إلى أن المحافظة تستعد لعدد من الفعاليات المهمة خلال الأيام المقبلة ومنها زيارة رئيس الوزراء وقيامه بجولة بمدن كاترين ونويبع وطابا، بصحبة عدد كبير من الوزراء ورؤساء الهيئات المعنية، فضلا على استضافة مدينة شرم الشيخ لعدة فعاليات مهمة، ومنها سباق دراجات عالمي بمشاركه 350 متسابقا من 35 دولة بطول سباق 170 كيلومترا، فضلا على استضافة المدينة لمؤتمر دولي للبنوك الأسيوية بمشاركة عالمية متميزة، بالإضافة لعدد من الفاعليات وافتتاح عدد من المشروعات الكبرى، كما أن المحافظة في إطار الاستعداد للاحتفال بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر العظيم والاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف وتقوم المحافظة بتوزيع كميات هائلة من اللحوم والأرز والسكر وحلوى المولد وبونات سلعة غذائية وذلك مجانا للأسر الأولى بالرعاية، وبمناسبة التغيرات المناخية ونتائجها السيئة على عدد من دول الجوار.

ودعا المحافظ وزير الري والموارد المائية للقيام بجوله بمدن خليجي السويس والعقبه للاطمئنان على جميع مشروعات السدود وتحديثها إذا لزم الأمر، كما ناقش المحافظ عدة موضوعات أخرى ومنها استعداد المحافظة للاشتراك في المسابقات المحلية بعدة مشروعات خضراء وكذا مناقشة الخطة الاستثمارية 2023 /2024 وعدد من المشروعات الأخرى الجارية بالمدن.

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