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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الدفاع الأذرية: الجيش يواصل أنشطة مكافحة الإرهاب في ناجورنو كاراباخ

منطقة ناجورنو كاراباخ
منطقة ناجورنو كاراباخ
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أكدت وزارة الدفاع الأذرية أن الجيش الأذري يواصل بنجاح أنشطة مكافحة الإرهاب في منطقة ناجورنو كاراباخ.

وذكرت الوزارة، في بيان،" تستمر بنجاح أنشطة مكافحة الإرهاب التي تقوم بها القوات المسلحة لجمهورية أذربيجان في كاراباخ، قامت وحدات الجيش الأذرية بتحييد المواقع القتالية والمركبات العسكرية وقاذفات المدفعية والصواريخ المضادة للطائرات ومحطات القتال اللاسلكية الإلكترونية وغيرها من المواقع القتالية والمعدات العسكرية التابعة لتشكيلات القوات المسلحة الأرمينية".

يشار إلى أن التوترات اندلعت مرة أخرى في ناجورنو كاراباخ أمس، وأعلنت باكو أنها ستطلق ما وصفته بـ"إجراءات محلية لمكافحة الإرهاب" وطالبت بانسحاب القوات الأرمينية من المنطقة. 

بدورها قالت يريفان" إنه لا توجد قوات أرمينية في ناجورنو كاراباخ، واصفة ما يحدث بأنه "عمل عدواني واسع النطاق".

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وزارة الدفاع الأذرية منطقة ناجورنو كاراباخ
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