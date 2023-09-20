"حياة كريمة" ببني سويف: نعمل على التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة

كشف محمد المصرى، نائب المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة ببنى سويف، حصاد فعاليات قافلة "أنت الحياة" بمحافظة بنى سويف، قائلا: "القافلة تقدمها مبادرة حياة كريمة بالتعاون مع 12 مؤسسة مثل قصور الثقافة، وقافلة طبية وبيطرية التى قدمت الخدمة لأكثر من 400 حالة، وفقرات رياضية للشباب والرياضة".

وأضاف المصرى، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية إكسترا نيوز، اليوم الأربعاء، أن مبادرة "خطى" تخدم ذوى الهمم وتقدم كراسى متحركة لهم وكانت ردود الفعل جميلة، لافتا إلى أنه تم البحث الميدانى عن الحالات بمحافظة بنى وسيف وإقامة احتفالية معهم بكل حب.

ولفت نائب المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة ببنى سويف، إلى أنه تم الاهتمام بالمرأة المعيلة فى التدريب والتمكين الاقتصادى، وكان دورها مع المجلس القومى للمرأة بالمشاركة فى ورش حرفية مميزة وتعليمها إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، وعمل ندوات لتعليم كيفية عمل هذه المشروعات، كما أن مبادرة حياة كريمة تعمل على التمكين الاقتصادى للمرأة المعيلة وذوى الهمم.