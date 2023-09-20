اليابان تقدم 20 مليون دولار للمساعدة في تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية

تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، بأن بلاده ستساهم بمبلغ 3 مليارات ين (بما يعادل 20 مليون دولار)؛ للمساعدة في تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، عن كيشيدا قوله - خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك - إنi لتعزيز الاتجاه العالمي نحو نزع السلاح النووي، يعد اتباع نهج متعدد الأوجه أمرًا ضروريًا، مضيفًا أن اليابان ستقدم الدعم المالي لمؤسسات البحث العالمية؛ لبناء شبكة لنزع الأسلحة النووية في العالم.

وشدد كيشيدا - في كلمته - على أهمية تحقيق عالم يركز على التعاون بدلا من الانقسام والصراع، مدينا العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، وحث موسكو على تصحيح انتهاكات حقوق الإنسان بسرعة ووقف التهديدات النووية.

وفيما يتعلق ببرامج تطوير كوريا الشمالية النووية والصاروخية..قال كيشيدا إن اليابان لا تزال مستعدة لتطبيع العلاقات مع بيونج يانج على أساس إعلان وقعه زعيما البلدين في عام 2002، ولا توجد علاقات دبلوماسية بين طوكيو وبيونج يانج.

وجدد كيشيدا حرصه على عقد قمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون دون شروط؛ لتسوية قضية اختطاف مواطنين يابانيين على يد كوريا الشمالية في السبعينيات والثمانينيات.

وبينما تتولى اليابان رئاسة مجموعة السبع للاقتصادات الكبرى هذا العام، استضاف كيشيدا قمة للمجموعة، في مايو الماضي، بمدينة هيروشيما الواقعة غربي اليابان، التي دمرتها قنبلة ذرية أمريكية عام 1945، وسط مخاوف من أن روسيا قد تستخدم سلاحا نوويا ضد أوكرانيا.

وفي أعقاب القمة التي استمرت 3 أيام في هيروشيما.. قال كيشيدا إن قادة مجموعة السبع اتفقوا على العمل من أجل عالم خال من الأسلحة النووية.