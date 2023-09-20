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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ولي العهد الياباني وقرينته يزوران فيتنام في الذكرى الـ50 للعلاقات الدبلوماسية الثنائية

لي العهد الياباني
لي العهد الياباني الأمير فوميهيتو وزوجته الأميرة كيكو
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غادر ولي العهد الياباني الأمير فوميهيتو وزوجته الأميرة كيكو، اليوم الأربعاء، في زيارة إلى فيتنام للاحتفال بالذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أن ولي العهد الياباني وزوجته يخططان، خلال زيارتهما الرسمية التي تستغرق ستة أيام، للقاء عائلات الجنود اليابانيين السابقين الذين تمركزوا في فيتنام للقتال من أجل استقلالها بعد الحرب العالمية الثانية.

وبعد وصول فوميهيتو وكيكو إلى هانوي في وقت لاحق من اليوم، سيحضر الزوجان حفل ترحيب غدا تستضيفه نائبة الرئيس الفيتنامي فو ثي آنه شوان وحدثًا بمناسبة الإنجاز الدبلوماسي للبلدين.

ومن المقرر أن يجتمعا بعد الغد مع الفيتناميين الذين درسوا في اليابان.

وتأتي هذه الزيارة بعد دعوة رسمية وجهتها فيتنام أوائل أغسطس الماضي، لتكون أول زيارة رسمية للزوجين إلى البلاد منذ عام 1999.

وتعد هذه الزيارة المرتقبة ثالث زيارة رسمية يقوم بها الزوجين اليابانيين إلى الخارج منذ تولي الإمبراطور ناروهيتو عرش الإمبراطورية اليابانية في مايو 2019، ما جعل ولي العهد وشقيق الإمبراطور الأصغر فوميهيتو، هو التالي في ترتيب تولي عرش الإمبراطورية.

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ولي العهد الياباني الأمير فوميهيتو فيتنام
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