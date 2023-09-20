تنشر البوابة نيوز، أهم الأخبار المتوقعة ليوم الأربعاء الموافق 20 سبتمبر 2023.

القاهرة.. يعقد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري، مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة الـ 2 ظهرًا بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، لاطلاع الرأي العام على ما أنجزته الهيئة الوطنية للانتخابات من استعدادات في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

الجزائر.. يبدأ وزير المالية الجزائري لعزيز فايد، ووزير التجارة الجزائري الطيب زيتوني، زيارة عمل رسمية إلى كل من موريتانيا والسنغال، بهدف تدشين بنوك ومعارض دائمة للمنتجات الجزائرية كخطوة أولى لتجسيد التعاون الاقتصادي والتكامل الإفريقي.

نيويورك.. يُشارك وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في اجتماع وزراء خارجية مجموعة البريكس على هامش الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وسيتبادل المشاركون في الاجتماع وجهات النظر حول القضايا الدولية الراهنة، بما في ذلك القضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

القاهرة.. يُواجه المنتخب الوطني الأول لكرة القدم للسيدات ضيفه منتخب جنوب السودان في مباراة الذهاب ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2024، وتقام المباراة في السابعة مساء على ملعب استاد بتروسبورت بالقاهرة، على أن تقام مباراة الإياب يوم 24 من سبتمبر الجاري.

القاهرة.. تنطلق منافسات البطولة الإفريقية البارالمبية لتنس الطاولة داخل مجمع صالات حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر، وتستمر حتى 23 سبتمبر الجاري، وأكدت 8 دول إفريقية بالإضافة إلى مصر مشاركتها في البطولة المؤهلة إلى بارالمبياد باريس 2024.

القاهرة.. تعقد أكاديمية الفنون مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تدشين أول منصة إلكترونية خاصة بها، بمشاركة عدد كبير من قيادات وزارة الثقافة والفنانين، ويأتي تدشين المنصة؛ من أجل مواكبة عصر التطور التكنولوجي؛ وخاصة بعد ظهور عدد كبير من المنصات المتنافسة، لتكون المنصة التي سيتم الكشف عن اسمها والتابعة لأكاديمية الفنون متواجدة بشكل فعلي على الساحة.