رئيس جامعة حلوان: نمتلك كوادر مميزة وحققنا أعلى معايير الجودة

الأربعاء 20/سبتمبر/2023 - 10:03 ص

أوصت هيئة سنتريورالأمريكية بتجديد منح شهادة الأيزو للعام التاسع على التوالى ( لعدد ٣٤)، في جودة النظم الإدارية بجامعة حلوان وذلك بعد الزيارة التي جاءت لمراجعة وثائق وملفات الجودة في جميع الإدارات المركزية بالجامعة.

ومن جانبه توجه الدكتور السيد قنديل بالشكر لإدارات الجامعة، مؤكدا أن الجامعة تمتلك كوادر إدارية متميزة متمثلة فى العاملين بوحدة الجودة الادارية بمركز ضمان الجودة ومن المراجعين الداخلين المؤهلين من اعضاء الجهاز الاداري الذين يقومون بمتابعة مستمرة للإدارات لتطبيق نظم ضمان الجودة وإجراءات المراجعة الداخلية الخاصة بتطوير الأداء الإداري وفق متطلبات المعايير الخاصة بمواصفة (٩٠٠١ : ٢٠١٥).

كما أضاف أن توصية الهيئة بتجديد منح شهادة الأيزو للجامعة، يعكس التزام جامعة حلوان بتحقيق أعلى معايير الجودة والتميز في الأداء الإداري، وحث رئيس الجامعة على ضرورة الاستمرار والعمل بكل جهد لتحقيق التطوير والتحسين المستمر فى الأداء لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وتقديم خدمة متميزة لمجتمع الجامعة الداخلي والخارجي وبشكل أفضل."

وأوضح أيضا العرض التقديمي ما تم تحقيقه فى مجال التميز الأكاديمي، حيث يوجد عدد كليات حاصلة على الاعتماد المؤسسي والتى تمثل (٥٠٪) من إجمالي عدد كليات الجامعة اضافة الى اعتماد عدد ٥ برامج أكاديمية .

كما أظهر العرض ما تم تحقيقه بالنسبة للجانب الأكاديمي والإداري فى مجال التحول الذكي والاشارة الى امثلة واقعية تحققت على مستوى الجامعة، وآليات تنمية فكر التخطيط الاستراتيجي المبني على استغلال الفرص وتجنب المخاطر، ثم تلى ذلك عرض مرحلة التنفيذ والتي قامت خلالها الجامعة بتحديد الموارد اللازمة للإنشاء والتطبيق والصيانة والتأكد من وعي العاملين بسياسة وأهداف الجودة لتحقيق المواصفات القياسية بجانب تنفيذ دورات تدريبية وورش عمل ، ثممرحلة القياس والتقويم التي تم خلالها الرصد والقياس والتحليل والتقييم والمراجعة الداخلية ومراجعة الإدارة ، ومرحلة التحسين ودراسة نتائج الإجراءات التصحيحية والدعم والمتابعة وفرص التحسين.