ديوان "مرسوم بلون خفيف" للشاعر إبراهيم رفاعي جديد هيئة الكتاب

صدر مؤخرا عن الهيئة العامة للكتاب ديوان جديد بعنوان "مرسوم بلون خفيف" للشاعر إبراهيم رفاعي، وذلك ضمن سلسلة كتابات جديدة.

جدير بالذكر أن الديوان يعد الديوان الثالث للشاعر إبراهيم رفاعي بعد ديوان " قلب أراجوز"، وديوان" هزيمتين وأوصل".

يقع الديوان في ١٥٤ صفحة من القطع المتوسط. وهو ديوان لشعر العامية ويشتمل على ٣٧ قصيدة.

وفي أولى قصائد الديوان " بقى عادي ياكُلني الوقت" يقول رفاعي

آخر الليل..

أعِدّ السنين بشَغَف

أبيِّتها ف سريرها

أغطِّي منها حاجات..

واسيب حاجات مكشوفة..

أسأل نفسي يا ترى وصِلْت هنا إمتى..؟

جيت برِجْليّا..

والَّا ركِبْت آلة الزمن

بقيت أب وليَّا عيال وزوجة

بقيت موظف عند الخوف

وليَّا إمضا

بقيت نُسخ كتير..

بنصحى ويّا الشمس نِسْعَى.