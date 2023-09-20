نشوب حريق بخزان للوقود في روسيا

أعلن فينيامين كوندراتيف حاكم إقليم كراسنودار جنوب غربي روسيا، عن نشوب حريق في خزان لوقود الديزل بمنطقة آدلر التابعة لمدينة سوتشي السياحية، دون وقوع إصابات، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وأوضح حاكم إقليم كراسنودار، عبر حسابه علي "تيليجرام": "نشب حريق في خزان لوقود الديزل في منطقة أدلر التابعة لمدينة سوتشي في ساعات الصباح الباكر ومساحة الحريق تبلغ 96 مترا مربعا".

وتابع: "وفقا للمعلومات الأولية، لا يوجد إصابات.. ولا تهديد بانتشار الحريق ويتم التحقيق في أسباب الحادث".

وفي وقت سابق، أبلغت خدمة الطوارئ الروسية أن سكان منطقة آدلر في سوتشي أبلغوا عن حريق في منطقة المطار ومستودع الوقود على شارع أفياتسيون.

بينما أعلنت الخدمة الصحفية لمطار المدينة لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية أن المطار لم يتوقف عن العمل وما زال يعمل بشكل طبيعي.