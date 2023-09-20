كيشيدا يعلن رغبة اليابان في التطبيع مع كوريا الشمالية

أعلن فوميو كيشيدا، رئيس الوزراء الياباني، خلال كلمته بالأمم المتحدة، عن رغبته في تطبيع العلاقات مع كوريا الشمالية، و"تصميمه" على لقاء الزعيم كيم جونج أون، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وخلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أوضح رئيس الوزراء الياباني إن "سياسة اليابان تجاه كوريا الشمالية لم تتغير. اليابان تريد تطبيع علاقاتها مع كوريا الشمالية".

وتابع أنه "بهدف فتح صفحة جديدة سويا، أود أن أعرب عن تصميمي على مقابلة الرئيس كيم جونج أون وجها لوجه وفي أسرع وقت ممكن ومن دون شروط".

وأضاف كيشيدا أنه سيسعى لـ"تنظيم لقاءات رفيعة المستوى" تحت إشرافه من أجل أن تعقد هذه القمة في أقرب وقت ممكن.

وقبل بضعة أيام أعلن المتحدث باسم الحكومة اليابانية أن كيشيدا مستعد للقاء كيم "من دون شروط مسبقة".