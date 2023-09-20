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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

كيشيدا يعلن رغبة اليابان في التطبيع مع كوريا الشمالية

رئيس الوزراء الياباني
رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا
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أعلن فوميو كيشيدا، رئيس الوزراء الياباني، خلال كلمته بالأمم المتحدة، عن رغبته في تطبيع العلاقات مع كوريا الشمالية، و"تصميمه" على لقاء الزعيم كيم جونج أون، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وخلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أوضح رئيس الوزراء الياباني إن "سياسة اليابان تجاه كوريا الشمالية لم تتغير. اليابان تريد تطبيع علاقاتها مع كوريا الشمالية".

وتابع أنه "بهدف فتح صفحة جديدة سويا، أود أن أعرب عن تصميمي على مقابلة الرئيس كيم جونج أون وجها لوجه وفي أسرع وقت ممكن ومن دون شروط".

وأضاف كيشيدا أنه سيسعى لـ"تنظيم لقاءات رفيعة المستوى" تحت إشرافه من أجل أن تعقد هذه القمة في أقرب وقت ممكن.

وقبل بضعة أيام أعلن المتحدث باسم الحكومة اليابانية أن كيشيدا مستعد للقاء كيم "من دون شروط مسبقة".

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فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني تطبيع العلاقات مع كوريا الشمالية كيم جونج أون
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