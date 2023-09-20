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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في أريحا

قوات الاحتلال الإسرائيلية
قوات الاحتلال الإسرائيلية
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استشهد الشاب الفلسطيني ضرغام الأخرس، البالغ 19 عاما، اليوم الأربعاء، متأثرا بإصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم عقبة جبر في أريحا، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

وقال ناصر العناني مدير مستشفى أريحا الحكومي، إن شابا وصل إلى مستشفى أريحا مصابا بالرصاص الحي في الرأس وكانت إصابته خطيرة جدا، توفي على إثرها.

وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا محافظة أريحا والأغوار منذ بداية العام إلى 13 شخصا.

واقتحمت قوات خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم عقبة جبر لتنفيذ حملة اعتقالات، حيث اندلعت اشتباكات مع المواطنين الفلسطينيين وسجلت حالات اختناق بالغاز الإسرائيلي.

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استشهد شاب فلسطيني جيش الاحتلال الإسرائيلي أريحا
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