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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البيت الأبيض: لا توجد أي مؤشرات على نقل الصين أسلحة إلى روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية
الحرب الروسية الاوكرانية
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قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن الولايات المتحدة لا ترى أي مؤشرات على نقل الصين أسلحة إلى روسيا.

 وأوضح كيربي، خلال مؤتمر صحفي عقده للصحفيين الأجانب في نيويورك: "لا نرى أي مؤشر على أن الصين قد غيرت حساباتها أو اتخذت قرارا بتوفير وسائل ومعدات عسكرية لروسيا، ولا يوجد ما يشير إلى حدوث أي تغيير في هذا الصدد". 

من جانب آخر، أكد وزير الخارجية الصيني وانج يي، خلال محادثات بموسكو، مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، أن بكين وموسكو تنتهجان سياسة خارجية مستقلة، وأن تعاونهما غير موجه ضد دول أخرى.

 واستقبل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وزير الخارجية الصيني وانج يي، بمقر وزارة الخارجية الروسية في موسكو، يوم الاثنين ١٨ سبتمبر لإجراء محادثات، وتستمر زيارة الوزير الصيني حتى ٢١ سبتمبر الجاري.

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الولايات المتحدة الصين أزمة الحرب ‏الروسية الاوكرانية
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