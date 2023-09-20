لجنة مشاهدة ملتقى شباب المسرح السكندري تختار 11 عرضًا للمشاركة في الدورة الثالثة

اجتمعت لجنة المشاهدة بملتقى شباب المسرح السكندري، في دورته الثالثة، مساء أمس الثلاثاء، والمكونة من: الفنانة نهلة مرسى، والفنان محمد فاروق، والفنان غانم المصرى، والفنان محمد عبدالقادر، والفنانة فاطمة أحمد، واستقرت اللجنة على قبول العروض الآتية على الترتيب:

"مأساة السيد سيد"، و"حفلة للمجانين"، و"دراما الشحاتين"، و"كفر الغراب"، و"الخروج عن النص"، و"تعويذة الشيخ مسعود"، و"لما روحى طلعت"، و"الرحلة"، و"منين يودي على فين"، و"الحارة"، و"الطائر".

كما اتفقت اللجنة على قبول عرضين إحتياطيين فى حالة استبعاد أو اعتذار أحد العروض السابقة وهما على الترتيب: "الهائم"، و"حلم فرعون".

وقد شاهدة اللجنة عدد ٣٢ عرضا مسرحيا، امتازت جميعها بالجدية والاجتهاد وشاب بعضها بعض العيوب الفنية والتقنية وعلى ذلك استقرت اللجنة على عدد من التوصيات وافقت عليها إدارة المهرجان وهى: إقامة عدد من الورش للعناصر الفنية لكل العروض التى تقدمت للمشاركة سواء قبلت أو لم يحالفها التوفيق، إضافة إلى تحدد إدارة المهرجان موعد متابعة للعروض وبالأخص العروض المقدمة بالفصحى وفى حالة تجاهل التدقيق اللغوى أو الملاحظات الفنية التى تم الاتفاق عليها مع لجنة المشاهدة، سيتم الاستبعاد العرض ودخول العرض التالى فى الترتيب من العروض الاحتياطية آليا.