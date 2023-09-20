أسعار العملات اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023

شهد سعر الجنيه المصري، حالة من التباين وعدم الاستقرار أمام بعض العملات الأجنبية والعربية، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023، بحسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

استقر متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري، بداية تداولات اليوم في البنك المركزي المصري عند نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) في البنك المركزي المصري نحو 32.98 جنيه للشراء، و33.12 جنيه للبيع.

فيما سجل متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، مقابل نظيره المصري، في البنك المركزي المصري بداية اليوم نحو 38.20 جنيه للشراء، و38.37 جنيه للبيع.

بلغ متوسط سعر صرف الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 34.37 جنيه للشراء، و34.54 جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع.

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.87 جنيه للشراء، و20.96 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 19.89 جنيه للشراء، و19.99 جنيه للبيع.

وبالنسبة لأسعار صرف العملات العربية، مقابل الجنيه المصري وأكثرها انتشارا وإقبالا (الريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي) فسجلت في البنك المركزي اليوم نوعا من الهدوء والاستقرار في أغلبها.

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 99.82 جنيه للشراء، و100.28 جنيه للبيع.

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.43 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.76 جنيه للشراء، و82.14 جنيه للبيع.

حقق الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.06 جنيه للشراء، و80.42 جنيه للبيع.

بلغ الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.

وصل سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.49 جنيه للشراء، و43.71 جنيه للبيع.