تعرف على سعر الدولار اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023

سيطرت حالة من الهدوء النسبي علي أسعار صرف الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري، بداية تعاملات اليوم الأربعاء الأربعاء 20 سبتمبر 2023، في البنوك الحكومية والتجارية ومكاتب الصرافة العاملة في سوق الصرف المصري.

استقر متوسط سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك المركزي المصري عند 30.84 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار خلال التعاملات الرسمية بداية اليوم الأربعاء، في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار اليوم، في بنك مصر، 30.75 جنيه للشراء، ووصل سعر البيع إلى 30.85 جنيه، وسجل في البنك التجاري الدولي سعر 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

بينما سجل الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر 30.90 جنيه للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيه، وسجل في بنك قناة السويس سعر 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

أما بالنسبة لسعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية فسجل، سعر 30.85 جنيهًا للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيه، وسجل في بنك قطر الوطني الأهلي QNB سعر 30.85 جنيه للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيه.

وصل سعر الدولار الأمريكي في شركات الصرافة في مصر نحو 30.95 للشراء و31.00 للبيع.

في السوق السوداء للعملات ، تراوح سعر الدولار الامريكي اليوم في السوق السوداء، ما بين 39 و39.50 جنيه للشراء، و40 و40.50 جنيه للبيع.

عاميا ، شهد مؤشر الدولار الأمريكي، حالة من الاستقرار النسبي،امام سلة العملات الرئيسية الست ، بعد انخفاضات عديدة حيث استقر مؤشر الدولار الأمريكي مساء اليوم الثلاثاء الموافق 19 /9 /2023 بعد اختراق المستوى 104.00 ليثبت الآن عند مستوى 104.74 نقطة، ويمكن القول إن هناك حالة من الاستقرار بحركة المؤشر العالمي للدولار .

واستقر مؤشر الدولار ليثبت عند مستوى 104.74 نقطة،

يمثل نسبة العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى مثل الدولار بـ العملات الستة التالية: اليورو، الين الياباني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الكرونا السويدية، والجنيه الإسترليني، كما أن العملات لديها حصص مختلفة نسبيا عند المقارنة بينهم البعض، من هذا المنطلق يتم حساب مؤشر الدولار كمتوسط المرجح من أسعار العملات الستة والحصة الأكبر لليورو 57 %.