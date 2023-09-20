العضو المنتدب لـ«هايد بارك»: 80 مليار جنيه حجم مشروعات الشركة.. وندرس حاليًا مشروعين آخرين بمدينة 6 أكتوبر بمناطق مميزة

«تخطو شركة هايد بارك خطوات محسوبة.. تدرس التوسع داخل مصر.. واقتناص الفرص فى الأسواق العربية.. بعدما وصل حجم أعمالها إلى 80 مليار جنيه.. لذا رفعت الشركة مؤخرا رأس مالها من 400 مليون جنيه إلى 1.8 مليار جنيه، بالمساهمين الحاليين بالشركة، لاستكمال خطة التوسعات، وسط توقعات أن يتم رفع رأس مال الشركة 20% مع بداية العام المقبل»،وذلك بحسب أمين سراج، العضو المنتدب لشركة هايد بارك



وأشار العضو المنتدب للشركة إلى أن السوق العقاري سيشهد تحالفات كبيرة خلال الفترة المقبلة، وهناك تحالف بين شركتين عملاقتين سيتم الإعلان عنهما خلال أيام قليلة، وهي فلسفة جديدة تواكب العصر الحالي، متوقعا مزيدا من التحالفات في السوق العقاري.

وكشف عن مشاورات تجريها الشركة فى الوقت حول التوسعات خارج مصر، خاصة أن هناك شركات كبرى مصرية وقعت بالفعل في المملكة العربية السعودية، وقال قريبا نشارك في مؤتمر بالسعودية وندرس السوق العقاري السعودي.



وداخليا، أشار العضو المنتدب لشركة هايد بارك، إلى أن الشركة تدرس حاليا مشروعين آخرين بمدينة 6 أكتوبر بمناطق مميزة جدا، ونتفاوض مع هيئة المجتمعات العمرانية حاليا، وكل قطعة تقترب من 100 فدان، وسنعلن عنها لاحقا.



وعن إجمالي حجم مبيعات الشركة، قال حتي الآن تخطي الـ 10 مليار جنيه، ومستهدفين أن نصل إلي 13 مليار جنيه مع نهاية العام الجاري، وهو خطوة جديدة للشركة وتقدم ملحوظ يضاف لإنجازات الشركة.



وأشار أمين سراج إلى أن الشركة تمتلك اربع مشروعات، الأول مشروع القاهرة الجديدة، والثاني مشروعين بمدينة 6 أكتوبر، والرابع مشروع الساحل الشمالي.



ويعد مشروع هايد بارك بمدينة القاهرة الجديدة، واحد من أكبر المشروعات العقارية المتكاملة فى السوق المصري، حيث تزيد مساحته الإجمالية على 6 مليون متر مربع، وتم تسليم 10 آلاف منزل، وأقامت أكثر من 2000 أسرة بالفعل بالمشروع، إضافة إلي 1900 وحدة تحت التشطيب، وتوقع بحلول منتصف العام المقبل أن يصل عدد قاطني هايد بارك التجمع إلي 4000 أسرة.

وأضاف الشركة اتجهت خلال الفترة الماضية للمشروعات الأساسية، من مرافق وحاليا الاهتمام بالجزء الترفيهي والخدمي، وبالفعل تعاقدنا مع أسماء وبراندات، ومنها سوبر ماركت سعودي وسيتم افتتاح أكبر فرع له في القاهرة الجديدة. وفى المنطقة الرياضة نجهز حاليا لنادي ضخم علي مساحة 40 فدان لملاك هايد بارك، ومستهدف تشغيل المرحلة الأولي للنادي منتصف 2024، مع تجهيز المساحات الخضراء للمدينة التي تصل إلي ربع مليون متر مع نهاية العام المقبل.



أما المنطقة الإدارية فبدأ تجهيز أول 6 مباني إدارية ومنها وحدات بدأت نشاطها بالفعل، ونتوقع من بداية العام المقبل أول 25 شركة تبدأ نشاطها، ومع منتصف العام تضاف إليها 25 شركة أخري لتصل إلي 50 شركة منتصف العام المقبل. كما يضم المشروع منطقة تجارية «هايد أوت» تضم مجموعة من المطاعم والترفيهية ومناطق برياضة مثل " Turf" و ستار باكس، مستيكة و 30 North بالإضافة إلي أنشطة ترفيهية باستمرار تناسب جميع الأعمار.



أما مشروع «سي شور» بالساحل الشمالي، فقال العضو المنتدب لشركة هايد بارك أن المشروع ينفرد بمزايا تنافسية تجعله الاختيار الأول للراغبين في شراء وحدات بمنطقة الساحل الشمالي، والشركة طرحت هذا العام ثلاث مراحل تم بيعها بالكامل في يوم واحد، وحقق مبيعات 4.5 مليار جنيه خلال فترة الصيف.



ويقع المشروع في الكيلو 214 بطريق رأس الحكمة، وهي من أفضل الشواطئ في الساحل الشمالي مما يجعله قريبًا من المحاور والطرق الرئيسية سواء المؤدية إلى القاهرة أو إلى باقي مدن الساحل الشمالي. ويتميز بتصميم عمراني فريد يعتمد على أسلوب المصاطب بارتفاع 32 مترا من سطح البحر، بشكل يسمح لكل الوحدات السكنية أن تكون مطلة على البحر بمسطح 550 متر، وتم بناء كل المصاطب وتم بناء كامل الشاليهات علي البحر، بالإضافة إلي منطقة المطاعم، كما تم بناء البوابة الرئيسية ومدقات الطرق، ونستهدف العام المقبل أن يتمكن عملاء الشركة من استخدام الكباين علي البحر والمطاعم والمتنزهات، علما أن أولي مواعيد التسليمات 2025. قال نتفاوض حاليا مع شركتين إدارة، لإدارة هذه الكبائن لحين بناء الفندق الأساسي بمشروع الساحل الشمالي المكون من 200 غرفة، بالإضافة إلي التفاوض علي إقامة فندق بمشروع هايد بارك التجمع.



وعن مشروعي مدينة 6 أكتوبر، مشروع «تاوني» و«جاردن لايكس»، قال أمين سراج، أن مشروع «تاوني – Tawny» يقع فى موقع متميز في قلب المنطقة السكنية في 6 أكتوبر محاط بجميع الطرق الرئيسية من المحور، طريق مصر الإسكندرية الصحراوي وطريق الواحات، وحقق مبيعات 2 مليار جنيه. ويقام المشروع على مراحل مختلفة، كل مرحلة ستتضمن جزء سكنى وجزء خدمي، بإجمالي مسحة 31 فدان ومن المقرر تسليم أخر مرحلة من المشروع عام2024 .



أما «جاردن لايكس» فتم بيع أكثر من 50% من المراحل التي تم طرحها، وهناك طرح جديد متوقعين تحقيق أرقام جيدة، ويضم شقق وفيلات ودوبليكس وتوين هاوس وتاون هاوس، والمشروع مقسم علي أربع مراحل تم طرح مرحلتين.



وعن شركة فاوندرز Founders قال أمين سراج أن الشركة تأسست في النصف الثاني من عام 2020، وتعمل في مجال الاستشارات العقارية، برأس مال 500 مليون جنيه، وتعتبر الذراع التسويقي لشركة هايد بارك العقارية للتطوير، وهي متخصصة في المبيعات والتسويق العقاري للغير، ووضع الخطط التسويقية، وأشار إلي أولي المشروعات التي بدأت بها «جاردينيا سيتي» بالتحالف مع الأهلى صبور، وتعود ملكية المشروع لبنكي الأهلي ومصر.

وأضاف أن إجمالي استثمارات مشروع جاردينيا سيتي تجاوز 28 مليار جنيه، وتبلغ مساحته 513 فدان، وتحتل المباني 20% فقط من إجمالي الكمبوند



وبالنسبة لمشروع «وصال» يعد مشروع وصال مدينة متكاملة الخدمات، يقع فى الكيلو 30 طريق مصر السويس، علي مساحة أكثر من 800 فدان ويقدم أكثر من 11 ألف وحدة كاملة التشطيب والمرافق وجاهزة للسكن الفوري. وبلغت مبيعات وصال فى عام 2022 و 2023 حوالى 20 مليار جنيه.



وعن خطة فاوندرز القادمة.. أشار أمين سراج إلي أن الشركة تدرس حاليا ثلاث مشروعات جديدة منها مشروع خارج القاهرة وتحديدا في محافظة دمياط، والمشروع قائم على أرض الواقع ومع نهاية العام سيتم تسليمه بالكامل، والمشروعين الآخرين في القاهرة، ومملوكة لجهات حكومية، وندرس مع الدولة مشروعات تم تنفيذها ونتفاوض مع المسئولين لتسويق هذه المشروعات، بالتعاون مع شركة "فاوندرز" وسيعلن عنها فور الوصول لاتفاق نهائي.



أشار إلى أن حجم مبيعات هذه المشروعات قد يتخطي الـ 100 مليار جنيه، مؤكدًا أن الشركة تمتلك خبرات جيدة جدا، وتمتلك قاعدة عملاء قوية، وأدوات تسويقية احترافية تنافس كبري الشركات، والنجاح الذي تحقق في تسويق جاردينيا ووصال جعلنا نركز أكثر في هذه الشركة ونطورها لتواكب العصر، وتحقق متطلبات العملاء، مشيرا إلى أن «فاوندرز» حققت مبيعات خلال العام الجاري ما يقرب من 20 مليار جنيه.