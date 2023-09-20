بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الثلاثاء، على انخفاض مؤشرها العام بـ 9ر14 نقطة ليسجل 67ر6989 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 21ر0 في المئة.

وجرى تداول 177 مليون سهم نفذت عبر 10658 صفقة نقدية بقيمة 7ر43 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 3ر4 نقاط ليغلق عند 70ر5766 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 07ر0 في المئة من خلال تداول 12ر98 مليون سهم عبر 4670 صفقة نقدية بقيمة 13 مليون دينار.

كما انخفض مؤشر السوق الأول 3ر22 نقطة لينهي تداولاته عند مستوى 17ر7646 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 29ر0 في المئة من خلال تداول 9ر78 مليون سهم عبر 5988 صفقة بقيمة 6ر30 مليون دينار.