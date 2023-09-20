اليوم.. سموحة يستضيف الجونة على ملعب استاد الإسكندرية في الجولة الأولى

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، بقيادة أحمد سامي، نظيره الجونة عند دقات الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الجولة الأولى من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد.

ويدخل سموحة السكندري، متسغلاً عامل الأرض، للظهور بشكل جيد داخل الملعب، على أرضه ملعب استاد الإسكندرية، وتقديم وجوه الجديدة من الصفقات الجديدة والتدعيمات التي أبرمتها إدارة الموج الأزرق خلال فترة الميركاتو الصيفي.

ومن جانبه، حرص أحمد سامي، على عقد جلسة مع لاعبي سموحة، حثهم خلالها على ضرورة الظهور الجيد وتقديم أوراقهم، فضلاً عن حصد الثلاث نقاط، وتحقيق المكسب في الظهور الأول لهم رسميًا خلال الموسم الجديد.

وفي المقابل، يدخل فريق الجونة، اللقاء راغبًا في حصد الثلاث نقاط والفوز على سموحة في عقر داره، لتقديم أوراق عودته مجددًا للدوري الممتاز بعد صعوده رسميًا.