باريس سان جيرمان يتخطى بروسيا دورتموند بسهولة في دوري أبطال أوروبا

حقق باريس سان جيرمان فوزًا مهمًا على بروسيا دورتموند بنتيجة 2-0 في مباراة جرت، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح باريس سان جيرمان بسبب لمسة يد من نيكلاس سولي، مدافع بوروسيا دورتموند. نجح كيليان مبابي في تسجيل الركلة بنجاح في الدقيقة 49، مما أعطى باريس سان جيرمان التقدم.

وسجل أشرف حكيمي الهدف الثاني في الدقيقة 58 بعد مهارة رائعة أبهر بها دفاع بوروسيا دورتموند.

وبهذا الفوز، استعاد باريس سان جيرمان زخمه بعد الخسارة في مباراته الأخيرة في الدوري الفرنسي أمام نيس.

وفي مباراة أخرى، بنفس الجولة، فاز فينورد روتردام الهولندي على سيلتك الأسكتلندي بهدفين سجلهم كالفن ستينجس في الدقيقة 45 وعلي رضا جهانبخش في الدقيقة 76