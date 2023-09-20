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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أمس الثلاثاء، مرتفعًا 34.73 نقطة ليقفل عند مستوى 11070.77 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.8 مليارات ريال.

 وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 186 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 117 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 94 شركة على تراجع.

 وكانت أسهم شركات ثمار، وفيبكو، والتعمير، ومعادن، والحفر العربية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الباحة، والراجحي ريت، وأسمنت الجنوب، وأسمنت ينبع، وسلامة الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و6.25%.

 فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، ودار الأركان، والباحة، والراجحي، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في الكمية، كما كانت أسهم شركات أرمكو السعودية، والراجحي، ودار الأركان، والأهلي، وعذيب للاتصالات هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

 وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" مرتفعًا 119.67 نقطة، ليقفل عند مستوى 22409.39 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 18.9 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون و200 ألف سهم.

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