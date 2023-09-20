بورصة المغرب تغلق على انخفاض

أَغلقت البورصة المغربية أمس الثلاثاء، على انخفاض طفيف في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعًا بنسبة 0.07 %، عند 11.799،28 نقطة.

وتراجع مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.09 % ليستقر عند 957،91 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، خسارة بنسبة 0.01 % بمجموع 875،8 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على انخفاض بنسبة 0.32 % بمجموع 10.935،59 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 146 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 607 مليارات درهم مغربي.