ads
الأربعاء 20 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على تباين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملاتها، أمس الثلاثاء، على تباين، إذ عوضت مكاسب أسهم شركات الطاقة خسائر أسهم الشركات الصناعية، رغم توخي المستثمرين الحذر قبل سلسلة من القرارات ستتخذها بنوك مركزية حول العالم هذا الأسبوع.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 456.52 نقطة، بينما انخفض المؤشر داكس الألماني 0.4 بالمئة.

 وواصلت أسهم الشركات الصناعية خسائرها للجلسة الثانية على التوالي مع انخفاض سهم دويتشه بوست الألمانية 6.5 بالمئة.

 وارتفعت أسهم قطاع الطاقة في أوروبا 1 بالمئة مع زيادة أسعار النفط الخام بأكثر من واحد بالمئة بسبب تزايد المخاوف إزاء الإمدادات.

 كما صعدت أسهم الشركات العقارية 1 بالمئة بعد انخفاضها بأكثر من اثنين بالمئة في الجلسة السابقة.

 وانخفضت أسهم شركات التكنولوجيا 0.6 بالمئة لتتراجع للجلسة الثالثة على التوالي.

وهبطت أسهم شركات البيع بالتجزئة 1.6 بالمئة بعدما هوى سهم كينج فيشر 12.2 بالمئة حين خفضت الشركة الأوروبية لمعدات الإصلاحات المنزلية توقعاتها للأرباح السنوية.

ويتوخى المستثمرون الحذر قبل قرارات ستتخذها البنوك المركزية الكبرى هذا الأسبوع بشأن أسعار الفائدة، حيث سيتخذ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قراره اليوم الأربعاء، فيما سيتخذ بنك إنجلترا والبنك الوطني السويسري وريكس بنك (البنك المركزي السويدي) وبنك نورجيس (البنك المركزي النرويجي) قراراتها غدا الخميس.

ads
الأسهم الأوروبية تباين الأسهم المتداولة
ads