بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد سير الأعمال بمشروع الصرف الصحي بمدينتي إسنا والطود

تفقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أمس الثلاثاء، سير الأعمال بمشروع الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر بمحافظة الأقصر، والذي يخدم قرى مدن إسنا والطود، وهو أحد البرامج الذي يمولها بنك التنمية الأفريقي بقيمة 108 مليون يورو.

جاء ذلك في إطار جهود الدولة لتوصيل خطوط مياه الشرب والصرف الصحي لقرى ونجوع المحافظات، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق الاستدامة من خلال عدة مشروعات استثمارية.

ورافق محافظ الأقصر في جولته، كلا من العميد أركان حرب مهندس سالم أحمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندس أسعد مصطفى المنسق العام لمشروعات جهاز التعمير البحر الأحمر، ومسؤول مشروعات حياة كريمة بالأقصر، والمهندسة مروة محمد علي رئيس وحدة المشروع، والمهندس محمود صالح مدير عام مشروعات الشركة، ومحمد رزق رئيس مركز الطود.

وأوضح العميد سالم السيد، أن البرنامج يهدف إلى إدخال خدمة الصرف الصحي لـ10 قرى ونسبة 10% من توابعها بمحافظة الأقصر بإجمالي عدد سكان حوالي (210) ألف نسمة، بعدد 2 تجمع قروي وهما (الكيمان - الدبابية ) تتضمن 8 قرى بمركز إسنا (أصفون - الدبايبة - الشغب - الغريرة - المعلا- طفنيس - كيمان المطاعنة - توماس 3)، بالإضافة إلى قريتين بمركز الطود (العديسات بحري -العديسات قبلي)، من خلال تنفيذ ما لا يقل عن 22 ألف وصلة منزلية وتوصيلها بنظام صرف صحي متكامل ومن المقرر انتهاء المشروع خلال ١٨ شهراً من تاريخ بدئه.

ومن جانبه، أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على جهود الدولة لتوصيل كافة الخدمات للمواطنين وتحقيق العدالة والمساواة الاجتماعية، متقدماً بالشكر لكافة القائمين على المشروع ومشدداً على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المقررة لكل مشروع، ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بمحافظة الأقصر لضمان تقديم الخدمات اللائقة بالمواطنين وتحقيق الحياة الكريمة لهم.

وفي وقت سابق، كان العميد أركان حرب مهندس سالم أحمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف بالأقصر، قد عقد اجتماعا بخصوص تنفيذ أعمال مشروع الصرف الصحي المتكامل للقرى المحرومة تمويل البنك الأفريقي والذي يخدم 10 قرى وتوابعها بمحافظة الأقصر، بحضور المهندس مدحت رضا رئيس مجلس إدارة شركة (إينويا) استشاري المشروع ISC والمكتب المشرف على التنفيذ، واستشاري وزارة الإسكان والمرافق PMCF وفريق وحدة المشروع، والمهندس عزت الصياد رئيس وحدة المشروع بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم استعراض وشرح الموقف الحالي والعمل على تحقيق سرعة إنجاز أعمال الجارية بالمشروع.

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