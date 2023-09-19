العاهل الأردني ورئيس البنك الدولي يبحثان فرص تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية

بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في نيويورك، اليوم /الثلاثاء/، مع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا فرص تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية.

وتناول اللقاء، بحضور الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الأردني والأمير هاشم بن عبد الله الثاني، جهود المملكة في التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام، إذ أعرب الملك عبد الله الثاني عن تقديره للبنك الدولي على دعمه للأولويات المدرجة ضمن هذين المسارين.

كما جرى في اللقاء، الذي عقد على هامش الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحث آثار أزمة اللاجئين والتغير المناخي على جهود المملكة التنموية، وأهمية تكثيف دعم المجتمع الدولي للمشاريع التي تخدم اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، وتساهم في التخفيف من آثار أزمة المناخ.