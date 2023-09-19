ads
الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

العاهل الأردني ورئيس البنك الدولي يبحثان فرص تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية

العاهل الأردني الملك
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في نيويورك، اليوم /الثلاثاء/، مع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا فرص تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية.

وتناول اللقاء، بحضور الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الأردني والأمير هاشم بن عبد الله الثاني، جهود المملكة في التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام، إذ أعرب الملك عبد الله الثاني عن تقديره للبنك الدولي على دعمه للأولويات المدرجة ضمن هذين المسارين.

كما جرى في اللقاء، الذي عقد على هامش الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحث آثار أزمة اللاجئين والتغير المناخي على جهود المملكة التنموية، وأهمية تكثيف دعم المجتمع الدولي للمشاريع التي تخدم اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، وتساهم في التخفيف من آثار أزمة المناخ.

ads
الأردن الملك عبد الله الثاني نيويورك
ads