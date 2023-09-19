بوتين يأمر بتكثيف إنتاج البطاريات المضادة للطائرات وأنظمة الدفاع الجوي

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، شركات الدفاع الروسية بزيادة إنتاج البطاريات المضادة للطائرات وأنظمة الدفاع الجوي.

وقال بوتين، خلال اجتماع لجنة الصناعات الدفاعية الروسية، إنه "من الضروري زيادة إنتاج البطاريات المضادة وأنظمة الدفاع الجوي.. لقد تحدثنا كثيرًا عن هذا وأعطيت عددًا من الطلبات لاستكمال الجدول الزمني لتسليم مجموعة المنتجات هذه لعام 2024"، بحسب وكالة /تاس/.

وذكر الرئيس الروسي أن شركات الدفاع كانت قادرة على الحفاظ على عمليات ثابتة في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، وليس فقط الحفاظ على عمليات التسليم في الموعد المحدد، ولكن أيضًا زيادة إنتاج المنتجات العسكرية عدة مرات في بعض المناطق.

وأشار إلى أن إنتاج الأنواع الرئيسية من المركبات المدرعة تضاعف أكثر من العام السابق، كما تضاعف إنتاج وسائل التدمير الأكثر حاجة إلى ثلاثة أضعاف.