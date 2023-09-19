"أفريكسم بنك" يعلن عن دعم بقيمة نصف مليون دولار للإغاثة من الزلزال في المغرب

أعلن بنك التصدير والاستيراد الإفريقي (أفريكسم بنك) اليوم /الثلاثاء/ عن تقديم حزمة بقيمة 500 ألف دولار للإغاثة الإنسانية الفورية للمملكة المغربية، وخاصة للمناطق المتضررة بشدة في الحوز وشيشاوة وتارودانت وأمزميز ومراكش، بعد الدمار الذي سببه الزلزال الهائل بقوة 6.8 درجة.

ويعد هذا الزلزال هو الأقوى الذي يضرب وسط البلاد بالمغرب منذ أكثر من قرن، حيث وصل معدل الوفيات إلى ما يقرب من 3000 شخص، والعديد من الجرحى، كما تعرضت المواقع التاريخية والثقافية لأضرار جسيمة، مما أدى إلى نزوح العديد من المواطنين.

وسيتم توجيه التبرع نحو مساعدة الحكومة في جهودها للتعافي من الكوارث والإغاثة وإعادة الإعمار، وسيمكن هذا الدعم من توفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء والماء والملابس والمأوى بالإضافة إلى استعادة الطاقة والخدمات الأساسية الأخرى للعائلات المتضررة.

وقال بنديكت أوراما رئيس "أفريكسم بنك": "نحن ملتزمون بمساعدة حكومة المغرب على التعافي من هذا الزلزال المدمر، ويعد توفير الغذاء والماء والمأوى أمرًا حيويًا في أعقاب الزلزال، وتؤكد المنحة المقدمة اليوم التزامنا المستمر بجهود الإغاثة الإنسانية في جميع أنحاء أفريقيا في أوقات الأزمات، وسنمد يد العون لدعم المنظمات على الأرض، قلوبنا وصلواتنا تتوجه إلى المغرب، الدولة العضو في البنك، ومواطنيها في هذه الأوقات العصيبة".

ويتسق هذا الدعم مع استجابة البنك للأزمات الإنسانية في دوله الأعضاء، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، تفشي فيروس إيبولا في عام 2014، والإعصار المداري إيداي في عام 2019، وجهود الإغاثة من فيروس كورونا في عام 2020، ودعم جهود الإغاثة من الفيضانات في مناطق الجنوب الإفريقي في عامي 2022 و2023.