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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مدير الكلية البحرية السابق: القوة المصرية بشرق المتوسط رادعة لكل طامع

اللواء بحري أركان
اللواء بحري أركان حرب محفوظ محمد طه مرزوق مدير الكلية البحري
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قال اللواء بحري أركان حرب محفوظ محمد طه مرزوق مدير الكلية البحرية المصرية السابق، إنّ القوة المصرية بمنطقة شرق المتوسط كانت عامل ردع لكل طامع، مشددًا على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان حريصا على عودة جثامين كل الشهداء المصريين في ليبيا جراء الإعصار دانيال.

وأضاف "مرزوق"، خلال حواره مع الإعلامي محمد عبدالرحمن، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ سرعة تجهيز الميسترال دليل كفاءة غير عادية للجيش المصري، مشددًا على ان روابط المصريين مع ليبيا وشعبها كثيرة، ولا تتوقف العلاقات بين البلدين عند المصالح فقط. 

وتابع مدير الكلية البحرية المصرية السابق: "هناك خطة تدريبية للقوات المسلحة سواء دفاعية أو هجومية وفق التطورات المتلاحقة، ولا يمكن التوقف عن التدريب والتطوير".

وأوضح، أن مركز فكر ودراسات بريطاني نشر مقالا في أبريل 2022 عندما تعثرت القوات الروسية أمام نظيرتها الأوكرانية، وقالت إنه لا وقت للتراجع وضربت المثل بحرب أكتوبر، حيث هزمت مصر في حرب الأيام الستة، لكنها أسست جيشا قويا بعد 6 سنوات.

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