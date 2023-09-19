مدير الكلية البحرية السابق: رؤية مصر لمخاطر شرق المتوسط سباقة وثاقبة

تحدث اللواء بحري أركان حرب محفوظ محمد طه مرزوق مدير الكلية البحرية المصرية السابق، عن إرسال مصر الميسترال جمال عبدالناصر إلى ليبيا لدعمها في مصابها الأليم الناجم عن الإعصار دانيال، قائلا: "نقسم اللقمة مع أشقائنا، وفي أي موقف يتعرض له شقيق عربي، ومصر لم تتأخر يوما عن مساعدة الأشقاء".

وتحدث "مرزوق"، خلال حواره مع الإعلامي محمد عبدالرحمن، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، عن أهمية دعم الأسطول البحري المصري بحاملات الطائرات، قائلا، إن هذا الأمر كان من رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي المبنية على خلفية علمية تاريخية بأن شرق البحر المتوسط سيبقى دائما مسرحا للمنافسة وإظهار القوة والتحدي.

وتابع مدير الكلية البحرية المصرية السابق، أن رؤية مصر لمخاطر شرق المتوسط كانت سباقة وثاقبة، مشيرًا إلى أن ما استنتجه القيادة السياسية المصرية في عام 2014 استنتجه بعدها القوى الإقليمية، فأصبحت هناك سرعة وهرولة في تحديث القوات البحرية على مستوى كل دوار الجوار، وهناك إقبال على الترسانات، أما مصر فقد اشترت حاملات الطائرات في الوقت المناسب وبأرخص الأسعار.