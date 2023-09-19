المبعوث الأمريكي إلى اليمن: السعودية ملتزمة بالتوصل إلى سلام دائم ومستمر في اليمن

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج إن هناك تقدما كبيرا يحدث في الملف اليمني، وذلك بفضل الدعم الأمريكي والدولي.

وأكد ليندركينج -في تصريح لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء- أن واشنطن دعمت مفاوضات الحوثيين مع الحكومة اليمنية والسعوديين في الرياض، مشيرا إلى أن السعودية ملتزمة بالتوصل إلى سلام دائم ومستمر في اليمن، وأشار إلى أن مفاوضات الحوثيين في السعودية جزء لا يتجزأ من الجهود الأمريكية للوصول إلى سلام دائم في اليمن.

وأوضح أن الإدارة الأمريكية تنتهج دبلوماسية نشطة عبر التواصل مع الجهات المختلفة، وأنها ستواصل الانخراط مع كل الفرقاء.

وتراجعت حدة القتال في اليمن بشكل ملحوظ بعد وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الأمم المتحدة، ودخل حيز التنفيذ في أبريل 2022. ولا تزال هذه الهدنة سارية.