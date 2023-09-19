بايدن وجوتيريش يبحثان التحديات العالمية الملحة

بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، التحديات العالمية الملحة بما في ذلك الحاجة إلى معالجة الفقر المتزايد وعدم المساواة وتعبئة موارد إضافية للتنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ ودعم المبادئ الأساسية للأمم المتحدة - وخاصة في مواجهة حرب روسيا ضد أوكرانيا.

وأكد الطرفان -وفق بيان على موقع البيت الأبيض الإلكتروني اليوم الثلاثاء- قوة الشراكة بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة، وناقشا أيضًا الجهود المبذولة لإصلاح وتعزيز المؤسسات المتعددة الأطراف لجعلها أكثر شمولًا وفعالية وأفضل تجهيزًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ.