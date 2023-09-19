مقتل وإصابة 85 شخصا جراء عملية عسكرية تشنها أذربيجان في ناجورنو قره باغ

أعلنت السلطات الانفصالية في إقليم ناجورنو قره باغ مقتل خمسة أشخاص وإصابة 80 آخرين جراء العملية التي تشنها القوات الأذرية في الإقليم.

وجاء في بيان لانفصاليي الإقليم، أن أذربيجان تستخدم في العملية العسكرية التي أطلقتها اليوم /الثلاثاء/ سلاح الطيران الحربي والمدفعية والطائرات المسيرة، والقتال يمتد على كامل خط الجبهة.. بحسب ما أورده موقع "أرمينيا-نيوز".

كما أعلنت أذربيجان سقوط أول مدني في معارك إقليم ناجورنو قره باغ الانفصالي المتنازع عليه مع أرمينيا، بعد ساعات من إعلانها بدء عملية عسكرية "لمكافحة الإرهاب"، بحسب البيان.

من جانبه دعا رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، روسيا والأمم المتحدة إلى "اتخاذ إجراءات" حيال العملية العسكرية التي تنفذها أذربيجان في الإقليم.

يُشار إلى أن إقليم قرة باغ معترف به دوليا كجزء من أذربيجان لكن منطقة منه تديرها سلطات انفصالية من عرقية الأرمن تقول إن المنطقة وطن أجدادها.. وتسبب النزاع على المنطقة في نشوب حربين منذ سقوط الاتحاد السوفيتي عام 1991 أحدثهما في عام 2020.

وتصاعدت التوترات بين أرمينيا وأذربيجان مطلع يوليو الماضي، بعد أن اتهمت يريفان الحكومة في باكو بتأجيج أزمة إنسانية في إقليم ناجورنو قره باغ، بعدما أغلقت باكو العام الماضي ممر لاتشين وهو الطريق الوحيد الذي يربط المنطقة بأرمينيا، وحيث تتواجد قوات حفظ سلام روسية.