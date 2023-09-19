الولايات المتحدة تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قره باغ

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها الشديد إزاء الأعمال العسكرية الأذربيجانية في ناجورنو قره باغ، داعية أذربيجان إلى وقف هذه الأعمال على الفور.

وقال بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن هذه التصرفات تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في الإقليم وتقوض احتمالات السلام، مضيفًا أن استخدام القوة لحل النزاعات أمر غير مقبول ويتعارض مع الجهود الرامية إلى تهيئة الظروف لتحقيق سلام عادل وكريم في المنطقة.

ودعت الولايات المتحدة إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية وإلى إجراء حوار محترم بين باكو وممثلي سكان ناجورنو قره باغ.

يُشار إلى أن قرة باغ معترف بها دوليًا جزءًا من أذربيجان لكن منطقة منها تديرها سلطات انفصالية من عرقية الأرمن تقول إن المنطقة وطن أجدادها، وتسبب النزاع على المنطقة في نشوب حربين منذ سقوط الاتحاد السوفيتي عام 1991 أحدثهما في عام 2020.

وتصاعدت التوترات بين أرمينيا وأذربيجان مطلع يوليو الماضي، بعد أن اتهمت يريفان الحكومة في باكو بتأجيج أزمة إنسانية في إقليم ناجورنو قره باغ، بعدما أغلقت باكو العام الماضي ممر لاتشين وهو الطريق الوحيد الذي يربط المنطقة بأرمينيا، وحيث تتواجد قوات حفظ سلام روسية.