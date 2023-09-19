مدير الكلية البحرية السابق: الميسترال غطت مساحات شاسعة من المياه الوطنية

قال اللواء بحري أركان حرب محفوظ محمد طه مرزوق مدير الكلية البحرية السابق، إنّ مصر قبل أن تشتري حاملتي الطائرات قامت بحساب التكلفة، وكانتا مخصصتين لروسيا، وعندما بدأت العمليات العسكرية في أوكرانيا جرى تطبيق الحظر ضدها، فاشترتهما مصر بنصف الثمن وهما صناعة فرنسية، مشددًا على أن الميسترال غطت مساحات شاسعة من المياه الوطنية المصرية.

وأضاف "مرزوق"، خلال حواره مع الإعلامي محمد عبدالرحمن، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ حاملتي الطائرات استثمار، إذ جعلت مصر تحافظ على استثمارات حقل ظهر وفي المياه ذات الأهمية الاقتصادية بالكامل.

وتابع مدير الكلية البحرية السابق، أن حاملتي الطائرات مكنتا مصر من الدفاع على سطح الماء وتحت سطح الماء وفوق سطح الماء وفي عمق سيبراني وفي عمق فضائي.