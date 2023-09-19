«سفراء مشواري» ورشة تدريبية لتطوير المهارات الشخصية للنشء بالدقهلية

نفذ اليوم الثلاثاء مركز شباب الخيارية التابع لإدارة شباب المنصورة و مركز شباب كفر المحمدية التابع لإدارة شباب ميت غمر فى محافظة الدقهلية ، فعاليات تدريب برنامج سفراء مشواري للنشء للفئة العمرية من سن 14 حتي 14سنة، لتطوير المهارات الشخصية بمراكز الشباب بالدقهلية.

فيما يقوم بالتدريب بمركز شباب الخيارية، احمد شريف، تسنيم الصعيدى، أية صلاح، مروة عوض وبمركز شباب كفر المحمدية، محمد نمرة، ساره عيد، علا عبد الفتاح، اسراء دياب، سفراء ببرنامج مشواري بوزارة الشباب والرياضة، للفئة العمرية من 10الى 14سنة، بمتابعة عصام رمضان منسق البرنامج، ومدرب المشروع الدكتور أحمد الجزار .

وتستهدف فعاليات برنامج سفراء مشواري تنفيذ ورش العمل لتعزيز دور النشء من خلال المهارات الشخصية "التفكير الايجابي، والأساليب التحفيزية ،التقبل،تعلم كيفية التعلم، وحفز مشاركتهم وتنمية مهاراتهم، والتي تم تنفيذها في إطار برنامج مشواري إحدى البرامج الرائدة التي تعمل على بناء قدرات النشء والشباب بالمهارات الحياتية ومهارات العمل ومهارات ريادة الأعمال والريادة المجتمعية، والتي تعمل بالشراكة بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف".

يهدف البرنامج إلى تمكين النشء و الشباب من أجل مستقبل أفضل لأنفسهم ومجتمعاتهم، ويتيح حصول النشء والشباب على المهارات الحياتية والمهارات اللازمة للحياة العملية والتعامل مع الاخرين، والقيام بتنفيذ المشروعات، حيث يقوم بتنفيذ الورش التدريبية خريجي برنامج مشواري من الشباب المتميز.

كما أشار إلى أن هدف البرنامج تمكين النشء والشباب من أجل مستقبل أفضل لأنفسهم ومجتمعاتهم ويتيح حصول النشء والشباب على المهارات الحياتية والمهارات اللازمه للحياه العمليه والتعامل مع الآخرين والقيام بتنفيذ المشروعات وحيث يقوم بتنفيذ الورش التدريبية خريجى برنامج مشواري من الشباب المميز.

الجدير بالذكر أن التدريب مجاني، ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة من وزارة الشباب والرياضة و منظمة اليونيسيف العالمية، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، و منال جمال الدين وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، وتوجيهات الدكتورة مني عثمان وكيل الوزارة، وبإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وطارق دهب مدير الإدارة العامة للشباب، وعصام رمضان منسق المشروع بالإدارة العامة للشباب.

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