لبنان: وفد نيابي يتفقد الحدود الشمالية للاطلاع على وضع التسلل غير الشرعي وإجراءات الجيش

تفقد وفد من مجلس النواب اللبناني المناطق الحدودية الشمالية بلبنان برفقة ضباط من قيادة الجيش وفوج الحدود البرية الأول، وذلك للاطلاع على وضع التسلل غير الشرعي من قبل النازحين السوريين إلى الأراضي اللبنانية.

واطلع أعضاء الوفد على الإجراءات التي تتخذها وحدات الجيش للحد من النزوح السوري وبحث سبل توفير الحاجات الضرورية لتعزيز هذه الإجراءات.

ولفتوا إلى أن الجيش يواجه صعوبات كبيرة لضبط الحدود الشمالية التي يبلغ طولها نحو 110 كيلومترات، في ظل الطبيعة الجغرافية للمنطقة ووسط نقص في العديد والعتاد، مشددين على أهمية تطوير قدراته لتمكينه من الاستمرار في أداء واجبه الوطني.

ترأس الوفد رئيس لجنة الشئون الخارجية والمغتربين في مجلس النواب اللبناني النائب فادي علامة، وضم النواب هاجوب بقرادونيان وعدنان طرابلسي وبيار بو عاصي وأديب عبد المسيح وجيمي جبور.