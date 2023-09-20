بالصور.. شاب منياوي يخترع تكييف وإنسان آلي ومولد كهرباء يشحن ذاتيًا من الخردة

عشق العلم والاختراع منذ نعومة أظافرة، خصص لنفسه ورشة صغيرة بمنزله؛ ليستثمر فيها موهبته في اختراع الأجهزة من خلال استغلال الخردة التى يحولها إلى تكيفات بأرخص الأسعار كما اخترع مولد كهربائي ذاتي من الخردة قادر على إنارة منزل كامل دون الحاجة إلى كهرباء أو طاقة أو أي مولدات للكهرباء.

وقال حمد نبيل محمود الذي يبلغ من العمر 23 عامًا ابن قرية اتليدم التابعة لمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا: “لقد بدأت الفكرة في تحويل الخردة لأشياء تخدم البيئة المحيطة منذ كان عندى ١٥عامًا وحصلت على المركز الثالث على مستوى المحافظة، فقد وهبني الله القدرة على الاختراع، ونظرًا لعملي فى التبريد والتكييف قررت استغلال كل ما هو في المنزل من بقايا أجهزة أثناء العمل وتحويله إلى آلة مفيدة، حيث تمكنت من اختراع إنسان آلى من خلال استخدام الشاسيهات القديمة، قادر على الحركة والتجول داخل المنزل وبه حساسات إنذار للتنبيه بالحرائق أو تسريبات الغاز”.

كما تمكنت من استغلال موهبتي في تنفيذ مولد كهربائي قادر على شحن نفسه دون الحاجة لأي عوامل خارجية، هذا المولد يمكن تطويره لإنارة قرية كاملة فهو قادر على شحن نفسه من خلال بعض الأشياء التى لا تحتاج إلى مازوت أو غاز أو أي شيء خارجى، مؤكدًا هذا الجهاز قادر على تشغيل قرية كاملة بشكل متواصل وإنارتها بكفاءة عالية، وهو أيضًا من الخردة، فكل قطعة من الجهاز من قطع الخردة الغير مستغلة فى كل بيت.

كما قام بعمل مولد محمول قادر على إنارة لمبتين ليد لفترة طويلة جدًا ويمكن حمل الجهاز فى الجيب، وكذلك يمكن استخدامه كشاحن لجهاز الموبايل.

وعن جهاز التكييف أكد حمد أنه صنع جهازًا من الكرتون والفايبر ومراوح قديمة، وهذا الجهاز قادر على التبريد مثل التكييف العادي ولكن غير مكلف ولا يستهلك أي كهرباء ويساعد فى تخفيف الأحمال وأفضل من التكييف الصحراوي، وموفر للكهرباء وفي متناول كل أسرة.